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8.5k
Подруга BroDude: Екатерина Аврамчикова
Девушка с крутым взглядом и шикарной фигурой.
6.2k
Кино по субботам #107
Каждый фильм подходит под определенный случай и настроение, каждый фильм заслуживает того, чтобы ты его посмотрел.
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9 признаков того, что нужно кардинально изменить свою жизнь
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Хандра или депрессия: когда стоит обращаться к врачу
«Суть в том, что я чувствую сильный упадок в мотивации работать, совершенствоваться, работать в спортзале и вообще во многих аспектах жизни».
10.7k
Как стать самодостаточным человеком
Диоген показал эталон самодостаточности и вошел в историю. Мы подскажем, как стать самодостаточным и не выпасть из нее.
7k
Вечные вопросы, на которые нет ответов
Бойся тех вопросов, на которые одновременно пытаются дать ответ и религия, и наука. Если уж эти две силы вступают в спор — значит, они не уверены.
10k
Как пить, но не спиться
Дельные советы от культурно пьющих, которые превратят твой алкоголизм в искусство.
Инвентарь
6.8k
Samsung Galaxy A3: не топовый смартфон, который очень хорош
Если смотреть только на новинки и топовые модели на ...
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Вещи, которые ты сможешь напечатать на 3D-принтере
3D-печать проникла в космос, медицину, науку, бизнес и в ...
8.9k
5 крутых портативных колонок
Практичные и портативные беспроводные колонки, которые тебе понравятся.
6.3k
Какие инструменты может заменить один мультитул
Умение пользоваться инструментами характеризует любого мужика с положительной стороны.
4.8k
5 отличных сигар для настоящих мужчин
Без нее немыслимо мужское существование, а с ней любая ...
4k
Деревянный сейф с кодовым замком
BroDude собирает конструктор.
Кино по субботам #103
Осталось совсем немного времени, чтобы посмотреть хорошие новогодние фильмы.
Как притвориться, что тебе нравится хреновый подарок
Чтобы не расстроить близких, родных и всех тех, кто дает тебе деньги на существование.
16 самых обсуждаемых событий 2016 года
Вспомним год минувший, пока он еще окончательно не задолбал. Не, кому-то, может, и было хорошо, но, в общем и целом, бывали годы и получше.
Как не быть мудаком в интернете
Чем дольше мы сидим в социальных сетях, тем больше ненавидим их. Даже нормальные люди становятся подонками, когда дело доходит до общения в интернете.
7.8k
Ложь, которая мешает стать неприлично богатым #2
Богатство получают те, кто живет не по лжи.
5.1k
Кортни Аллегра
Темнокожая подруга, которая решила навестить тебя в эту пятницу!
Сообщество
4.3k
Хандра или депрессия: когда стоит обращаться к врачу
«Суть в том, что я чувствую сильный упадок в ...
4.1k
Это ли работа твоей мечты?
«Вот я закончу университет, у меня будет высшее образование, ...
8.6k
Лучшие годы жизни, потраченные на саморазвитие
«Я балдею от того, чтобы развиваться, и стараюсь не ...
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Женат, но влюбился в коллегу
«Я помню, что меня дома ждет жена, и поэтому ...
7.3k
Нужно ли признаваться в любви чужой девушке
Стоит ли признаваться в любви девушке, у которой есть ...
6.6k
Как полюбить то, что презираешь
Чтобы быть здоровым, красивым и нравиться девушкам.
11.1k
Мужские стрижки, которые будут актуальны в этом году
Нет ничего плохого том, чтобы следовать трендам моды. Более того, это становится необходимостью, и мы рекомендуем тебе заняться своей внешностью.
4.8k
Чем заняться на выходных #18
Очень культурный досуг, граничащий с бескультурным просмотром стендапа.
7.8k
Жуткие исторические факты, о которых предпочитают не вспоминать
Чаще всего исторические произведения полны драмы, интриг, политических заговоров и даже романтики. Но на самом деле, вся история — это хоррор.
6.9k
Лучший путь к долгой жизни: без диет, спорта, регистраций и смс
Наверное, секрет не только в здоровом образе жизни, есть что-то еще.
4.1k
Это ли работа твоей мечты?
«Вот я закончу университет, у меня будет высшее образование, а я продавец».
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10.2k
Ложь, которая мешает стать неприлично богатым #1
Эта ложь наставляет человека на путь неудачника, который найдет скорее тысячу причин не делать что-либо, чем одну причину, чтобы начать что-то делать.
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Бизнес-образование: лайфак для карьерного роста
Легкий способ получить повышение и найти крутую работу, переняв знания и опыт бизнесменов и предпринимателей.
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Лучшие годы жизни, потраченные на саморазвитие
«Я балдею от того, чтобы развиваться, и стараюсь не тратить время на всё ненужное».
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Как сделать свою квартиру уникальной
Возвращаясь в свой дом или квартиру, приятно осознавать, что место это является именно твоим и является отражением тебя.
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Когда ждешь от мира справедливости
Глупо рассчитывать на друзей, подруг, семью, коллег и кассирш в супермаркетах.
Бесконечность не предел
Неопределённость невыносима
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Лайфхак
Отношения
Герои
Подруги
Еда
Фитнес
Наука
Инвентарь
Карьера
Культура