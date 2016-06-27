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Подруга BroDude: Натали Грень
Первая подруга 2017 года и сразу такая классная!
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BroDude собирает конструктор.
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Кино по субботам #103
Осталось совсем немного времени, чтобы посмотреть хорошие новогодние фильмы.
Как притвориться, что тебе нравится хреновый подарок
Чтобы не расстроить близких, родных и всех тех, кто дает тебе деньги на существование.
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Вспомним год минувший, пока он еще окончательно не задолбал. Не, кому-то, может, и было хорошо, но, в общем и целом, бывали годы и получше.
Как не быть мудаком в интернете
Чем дольше мы сидим в социальных сетях, тем больше ненавидим их. Даже нормальные люди становятся подонками, когда дело доходит до общения в интернете.
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Хватит себя жалеть, хватит находить оправдания своей лени — встань с дивана и займись делом, пока не поздно!
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Бесконечность не предел
Неопределённость невыносима
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Подруги
Еда
Фитнес
Наука
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Карьера
Культура